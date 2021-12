Quirinale: Ceccanti (Pd), 'ripropongo voto a distanza, ma sono pessimista' (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "La presenza di impedimenti" legati all'epidemia "possono creare problemi seri al raggiungimenti del quorum, immaginiamo la situazione -non impossibile- con il 10% dei componenti impedito" a partecipare al voto, "il raggiungimento del quorum nelle prime tre votazioni potrebbe diventare impossibile". Così Stefano Ceccanti, capogruppo Pd in commissione Affari Costituzionali, a Radio Radicale. "La cosa più forte che si potrebbe pensare è far votare i deputati dalla Camera: una parte dall'emiciclo, una parte in tribuna, altri in Transatlantico, altri nelle commissioni parlamentari. I senatori potrebbe votare dalla stanze di palazzo Madama e poi i 58 delegati regionali potrebbero essere distribuiti tra Camera e Senato. Una cosa minimale potrebbe essere una forma di voto a ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "La presenza di impedimenti" legati all'epidemia "poscreare problemi seri al raggiungimenti del quorum, immaginiamo la situazione -non impossibile- con il 10% dei componenti impedito" a partecipare al, "il raggiungimento del quorum nelle prime tre votazioni potrebbe diventare impossibile". Così Stefano, capogruppo Pd in commissione Affari Costituzionali, a Radio Radicale. "La cosa più forte che si potrebbe pensare è far votare i deputati dalla Camera: una parte dall'emiciclo, una parte in tribuna, altri in Transatlantico, altri nelle commissioni parlamentari. I senatori potrebbe votare dalla stanze di palazzo Madama e poi i 58 delegati regionali potrebbero essere distribuiti tra Camera e Senato. Una cosa minimale potrebbe essere una forma dia ...

