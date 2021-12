Quasi 100mila nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Sono 98.020 e 136 le vittime. In aumento ricoveri e terapie intensive. Il tasso di positività schizza al 9,5% (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sono Quasi 100mila – per la precisione 98.020 – i nuovi casi contagi registrati in Italia nelle ultime 24 ore (qui il focus). Ieri erano stati 78.313 (leggi l’articolo). Le vittime, secondo i dati contenuti nel bollettino giornaliero del ministero della Salute, Sono 136, mentre ieri erano state 202 per complessivi 137.091 morti dall’inizio dell’epidemia. Sono 1.029.429 tamponi processati nelle ultime 24 ore, 5mila in meno rispetto al 28 dicembre e il tasso di positività sale dal 7,6% di ieri al 9,5%. Continuano ad aumentare, secondo quanto mostrano i dati contenuti nel bollettino giornaliero del ministero della Salute, anche i ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 29 dicembre 2021)– per la precisione 98.020 – icasiregistrati in Italia24 ore (qui il focus). Ieri erano stati 78.313 (leggi l’articolo). Le, secondo i dati contenuti nel bollettino giornaliero del ministero della Salute,136, mentre ieri erano state 202 per complessivi 137.091 morti dall’inizio dell’epidemia.1.029.429 tamponi processati24 ore, 5mila in meno rispetto al 28 dicembre e ildisale dal 7,6% di ieri al 9,5%. Continuano ad aumentare, secondo quanto mostrano i dati contenuti nel bollettino giornaliero del ministero della Salute, anche i ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Israele ordina 100mila pillole Paxlovid contro il Covid. E' il primo trattamento orale e domiciliare contro il Covi… - Mario48440912 : RT @LaNotiziaTweet: Quasi 100mila nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Sono 98.020 e 136 le vittime. In aumento ricoveri e terapie intensive.… - LaNotiziaTweet : Quasi 100mila nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Sono 98.020 e 136 le vittime. In aumento ricoveri e terapie intens… - fcolarieti : Quasi 100mila nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Sono 98.020 e 136 le vittime. In aumento ricoveri e terapie intens… - immediatonet : ?? Quasi 100mila nuovi casi di #Covid in Italia, mai così tanti e 136 decessi. Tasso positività sale a 9,5 per cento… -