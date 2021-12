Quarantene | Liguori | Regole vanno cambiate | tamponi da riservare ai positivi

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) ... 180mila in 24 ore - Picco di casi negli Usa Leggi Anche Pressing delle Regioni sul Cts per abolire la quarantena di chi ha tre dosi, ma gli scienziati frenano Il direttore di Tgcom24 poi aggiunge: ' ...

È il parere del direttore di Tgcom24 Paoloche, a 'Controcorrente' , ha spiegato: 'Se non venissero cambiate queste regole - spiega- chiudiamo l'Italia senza lockdown, solo per ......Luca Zaia è la regione più tamponata di tutte e con i contagi sotto la media nazionale... la trasmissione televisiva condotta dal direttore di Tgcom24 Paolo, Luca Zaia ha voluto ..."A me le cose sembrano molto semplici: le regole della quarantena vanno cambiate". È il parere del direttore di Tgcom24 Paolo Liguori che, a "Controcorrente", ha spiegato: "Se non venissero cambiate q ...La linea contro le quarantene fiduciarie di Luca Zaia e la spiegazione: “Il Veneto regione più tamponata di tutte, ecco perché ci sono così tanti positivi” ...