Quarantena, stop per i contatti stretti vaccinati con tre dosi: ma obbligo mascherina Ffp2 per una settimana. Le Regioni al governo: «Estendere uso Super Green pass» (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Quarantena e tamponi dopo un contatto con un positivo: oggi può arrivare un'altra mini-rivoluzione. Perché il Paese negli ultimi giorni è rimasto letteralmente ingolfato dopo... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 29 dicembre 2021)e tamponi dopo un contatto con un positivo: oggi può arrivare un'altra mini-rivoluzione. Perché il Paese negli ultimi giorni è rimasto letteralmente ingolfato dopo...

