Quarantena soft per i vaccinati Il governo pronto a dire Sì Oggi la decisione del Cts Draghi valuta di ridurre i giorni di isolamento per chi ha due dosi e di azzerarli per chi ha la terza

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Mitigare l’impatto della variante Omicron e, al contempo, salvaguardare l’operatività del Paese. Si muove su queste duettive lazione, prevista in giornata ma la cuipotrebbe slittare al giorno successivo, da parte del Comitato tecnico scientifico (Cts) in relazione a una modifica della(leggi l’articolo) e su quali misure predisporre per arginare la nuova ondata di Covid. Il nodo da sciogliere è quello per cercare di impeun lockdown di fatto che potrebbe venirsi a creare per via delle disposizioni vigenti in caso di contatto con un positivo e che, alla luce di una popolazione in larga misura vaccinata, avrebbe del grottesco. Per questo la linea che si sta facendo largo in queste ore è quella di accorciare i termini della. Lo ha ...