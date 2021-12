Quarantena ridotta per i vaccinati? Oggi riunione del Cts (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Comitato tecnico - scientifico deve decidere eventuali modifiche dei tempi di isolamento forzato per contatti. Le Regioni chiedono di azzerare la misura per chi ha copertura ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Comitato tecnico - scientifico deve decidere eventuali modifiche dei tempi di isolamento forzato per contatti. Le Regioni chiedono di azzerare la misura per chi ha copertura ...

Advertising

GiovaQuez : Il Cts si esprimerà nei prossimi giorni sulla richiesta di ridurre la quarantena per i contatti stretti che abbiano… - Agenzia_Ansa : Gimbe: 'Quarantena ridotta per chi ha fatto terza dose' Cartabellotta: 'Bisognerebbe rivedere regole per la categor… - RaiNews : Il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, torna a chiedere la revisione delle quarantene: 'Dobbiamo… - solanoel1985 : RT @maurorizzi_mr: La quarantena per i vaccinati asintomatici non va ridotta, va tolta. - EmMicucci : #Covid #Omicron #Ricciardi' C'era una volta un'agenzia credibile e notevole', il #Cdc in Usa. Così Ricciardi sulla… -