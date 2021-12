Quarantena ridotta, oggi la decisione. Le Regioni al governo: «Niente test per chi ha avuto contatti ma è asintomatico. E Super Green pass per lavorare» (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Quarantena e tamponi dopo un contatto con un positivo: oggi può arrivare un'altra mini-rivoluzione. Perché il Paese negli ultimi giorni è rimasto letteralmente ingolfato dopo... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 29 dicembre 2021)e tamponi dopo un contatto con un positivo:può arrivare un'altra mini-rivoluzione. Perché il Paese negli ultimi giorni è rimasto letteralmente ingolfato dopo...

GiovaQuez : Il Cts si esprimerà nei prossimi giorni sulla richiesta di ridurre la quarantena per i contatti stretti che abbiano… - Agenzia_Ansa : Gimbe: 'Quarantena ridotta per chi ha fatto terza dose' Cartabellotta: 'Bisognerebbe rivedere regole per la categor… - RaiNews : Il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, torna a chiedere la revisione delle quarantene: 'Dobbiamo… - RedaFree_it : ??? 'Siamo in un grosso guaio' ? #Quarantena ridotta, il prof. @MassimoGalli51 non ci sta ???Le sue motivazioni in… - horottoilvetro : RT @SkyTG24: #Covid19, da quarantena ridotta a lockdown per non vaccinati. Oggi parere Cts su nuove misure -