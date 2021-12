Quarantena ridotta ed altre misure, il decreto Consiglio dei ministri (Di giovedì 30 dicembre 2021) Stralcio del comunicato diffuso dalla presidenza del Consiglio dei ministri: misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria (decreto-legge) Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati. Green Pass rafforzato Dal 10 gennaio 2022 ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 30 dicembre 2021) Stralcio del comunicato diffuso dalla presidenza deldeiurgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria (-legge) Ildei, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un-legge che introduceurgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Il testo prevede nuovein merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati. Green Pass rafforzato Dal 10 gennaio 2022 ...

