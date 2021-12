Quarantena ridotta e green pass rafforzato per il lavoro: le nuove misure anti-Covid allo studio del governo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) nuove misure sono al vaglio del Consiglio dei ministri per far fronte all’aumento incontrollato dei contagi Covid che si sta registrando in questi giorni in Italia e nel mondo. Da indiscrezioni sembra che presto il green pass “tradizionale”, cioè quello ottenuto anche tramite tampone, sarà fortemente ridimensionato. La direzione verso cui si muove il governo di Mario Draghi è l’estensione del green pass rafforzato a tutti i lavoratori. Il ministro della salute Roberto Speranza è molto preoccupato e, come i ministri del Pd, spinge per il massimo rigore. La Lega e il M5s mostrano mote perplessità per un obbligo vaccinale de facto, entrambi avevano stoppato l’imposizione del vaccino proposto da Brunetta per la Pubblica amministrazione. ... Leggi su tpi (Di mercoledì 29 dicembre 2021)sono al vaglio del Consiglio dei ministri per far fronte all’aumento incontrollato dei contagiche si sta registrando in questi giorni in Italia e nel mondo. Da indiscrezioni sembra che presto il“tradizionale”, cioè quello ottenuto anche tramite tampone, sarà fortemente ridimensionato. La direzione verso cui si muove ildi Mario Draghi è l’estensione dela tutti i lavoratori. Il ministro della salute Roberto Speranza è molto preoccupato e, come i ministri del Pd, spinge per il massimo rigore. La Lega e il M5s mostrano mote perplessità per un obbligo vaccinale de facto, entrambi avevano stoppato l’imposizione del vaccino proposto da Brunetta per la Pubblica amministrazione. ...

