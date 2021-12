Quarantena, la linea del Cts: ridotta a cinque giorni per i vaccinati. Le Regioni: «Green pass rafforzato per lavorare» (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Comitato tecnico scientifico sceglie la linea della prudenza: isolamento ridotto a cinque giorni per i vaccinati che entrano in contatto con un positivo. Alle 17 il Consiglio dei ministri prenderà una decisione Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Comitato tecnico scientifico sceglie ladella prudenza: isolamento ridotto aper iche entrano in contatto con un positivo. Alle 17 il Consiglio dei ministri prenderà una decisione

Advertising

garbugli_la : RT @delbuonosilvio: Ridurre #quarantena e #tamponi farà aumentare la diffusione del virus. Antiscientifica la posizione delle regioni e di… - fabioarrighi1 : @AndreaVenanzoni Sono vittime delle loro stesse stronzate. Il sistema è destinato a collassare x tenere fede alla l… - Tag43_ita : Oggi sarà sciolto il nodo sulla quarantena. Le Regioni pressano per l’abolizione in caso di contatto con un positiv… - francoscoca : RT @MarzialiMarta: Regole di quarantena più ferree solo per #novax, meno rigide per chi ha due dosi, ancora meno per chi ne ha tre. La prop… - Antonie62254425 : RT @MarzialiMarta: Regole di quarantena più ferree solo per #novax, meno rigide per chi ha due dosi, ancora meno per chi ne ha tre. La prop… -