Quarantena e isolamento | il Cts cambia le regole per i vaccinati | le nuove linee guida

Roma – Via la Quarantena covid dopo un contatto con positivi per i soggetti vaccinati con 3 dosi o con seconda dose entro 4 mesi. E' questo uno degli orientamenti del Cts che si è riunito oggi sul tema della Quarantena covid per vaccinati. Quarantena a 5 giorni e obbligo di tampone, invece, per chi – vaccinato da oltre 4 mesi con la seconda dose – entri in contatto con un positivo. Per i non vaccinati la Quarantena rimane di 10 giorni più il tampone o 14 giorni senza tampone. Il Comitato tecnico scientifico ha avuto una "discussione ampia" sul tema all'ordine del giorno riguardante nuove regole sulla Quarantena per i vaccinati Covid-19. E "ha trovato come sempre una posizione condivisa", come si ...

