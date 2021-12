Quarantena, Cts: stop per dipendenti servizi essenziali vaccinati con booster, ridotta a 5 giorni per gli altri. In Cdm obbligo Super pass per tutti i lavoratori (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Quarantena e tamponi dopo un contatto con un positivo: oggi può arrivare un'altra mini-rivoluzione. Nessun giorno di Quarantena per i vaccinati con booster che vengono a contatto con... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 29 dicembre 2021)e tamponi dopo un contatto con un positivo: oggi può arrivare un'altra mini-rivoluzione. Nessun giorno diper iconche vengono a contatto con...

Advertising

GiovaQuez : Le indicazioni del Cts: niente quarantena dopo il contatto stretto con un positivo se si è vaccinati con tre dosi.… - TgLa7 : #Regioni a Cts, tracciamento saltato, nuove norme quarantena 'Azzerare isolamento per chi ha copertura vaccinale' - Agenzia_Ansa : Nessun giorno di quarantena per i vaccinati con booster, impiegati nei servizi essenziali, venuti a contatto con un… - an12frnc : RT @IlContiAndrea: Il #Cts favorevole all'abolizione della quarantena per i vaccinati con terza dose che hanno avuto contatti con positivi,… - Profilo3Marco : RT @tempoweb: Quarantene e lavoro, arriva la nuova stretta per i no vax #covid #cts #governo #iltempoquotidiano -