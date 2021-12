Quarantena Covid, Zaia: “Le regole vanno cambiate, rischiamo di mandare in quarantena mezza Italia” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Le regole vanno cambiate "oppure rischiamo di mandare in quarantena mezza Italia". Lo dice Luca Zaia, presidente della Regione Veneto in una intervista al Corriere della Sera. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Le"oppurediin". Lo dice Luca, presidente della Regione Veneto in una intervista al Corriere della Sera. L'articolo .

Advertising

SkyTG24 : 'Per chi ha il booster si può prevedere una #quarantena inferiore ai 7 giorni. Non saremmo credibili nell'invitare… - Corriere : Milano, una città in quarantena: un cittadino su 18 rinchiuso in casa - GiovaQuez : Il Cts si esprimerà nei prossimi giorni sulla richiesta di ridurre la quarantena per i contatti stretti che abbiano… - comunicalonews : Con più di 210 positivi Ribera è tra i comuni dell'Agrigentino dove in questi giorno il Covid sta circolando di più… - RobertoRenga : RT @Open_gol: Il professor Cacopardo trascorrerà il Capodanno in corsia visto che gran parte dei medici sono in quarantena. A Open dice: «I… -