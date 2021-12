Quarantena covid, Zaia: “Cambiare regole o ci mandiamo mezza Italia” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Le regole vanno cambiate “oppure rischiamo di mandare in Quarantena” per covid “mezza Italia”. Lo dice Luca Zaia, presidente della Regione Veneto in una intervista al Corriere della Sera. I contagi con la variante Omicron “sono destinati a crescere ancora. Però dobbiamo guardare l’ospedalizzazione e lì i numeri sono un terzo rispetto ad un anno fa. Lo scenario è cambiato radicalmente”, osserva Zaia. “La crescita è esponenziale. Oggi in Veneto ci sono 80 mila persone positive, poco più di un mese fa erano 8 mila. Questi numeri dipendono dalla quantità di tamponi e noi ne facciamo più di tutti gli altri – sottolinea Zaia -. Non a caso abbiamo un indice di positività del 4,89%, ben al di sotto della media nazionale (7,57%). Ma voglio sottolineare un ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Levanno cambiate “oppure rischiamo di mandare in” per”. Lo dice Luca, presidente della Regione Veneto in una intervista al Corriere della Sera. I contagi con la variante Omicron “sono destinati a crescere ancora. Però dobbiamo guardare l’ospedalizzazione e lì i numeri sono un terzo rispetto ad un anno fa. Lo scenario è cambiato radicalmente”, osserva. “La crescita è esponenziale. Oggi in Veneto ci sono 80 mila persone positive, poco più di un mese fa erano 8 mila. Questi numeri dipendono dalla quantità di tamponi e noi ne facciamo più di tutti gli altri – sottolinea-. Non a caso abbiamo un indice di positività del 4,89%, ben al di sotto della media nazionale (7,57%). Ma voglio sottolineare un ...

Advertising

SkyTG24 : 'Per chi ha il booster si può prevedere una #quarantena inferiore ai 7 giorni. Non saremmo credibili nell'invitare… - Corriere : Milano, una città in quarantena: un cittadino su 18 rinchiuso in casa - ilriformista : “Se ci sono delle restrizioni facciamole solo per i no vax”. Ad affermarlo è il leader di Italia Viva Matteo Renzi… - mbergh68 : RT @drunkfassy: giorno indefinito di quarantena, mio padre mi fa uno spritz campari ogni 2 ore e bevo vino ad ogni pasto: negativi al covid… - giove_luna : RT @Open_gol: «C’è un’evidente dicotomia tra il numero di infezioni attuali e il numero di morti e ricoveri per #Covid19. E questo solo gra… -