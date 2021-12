Quarantena Covid, ipotesi riduzione e nuove regole (Di mercoledì 29 dicembre 2021) ROMA – . “Sono necessarie un’analisi dei ricoveri per capire quanti sono causati da Omicron e una serie di valutazioni sulla capacità di penetrazione di questa variante per arrivare a prefigurare uno scenario”, dice all’Adnkronos Fabio Ciciliano, dirigente medico della Polizia, esperto in gestione delle emergenze e componente del L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Coronavirus, atterrati gli italiani in arrivo da Wuhan Coronavirus, in Puglia 10 persone in Quarantena Coronavirus rimpatriato Niccolò dalla Cina 60 medici di base in Quarantena per Covid-19 Quarantena in casa, l’appello di Zingaretti ai mezzi di informazione Proteste sui vaccini, Toti: “Quel che sento sa più di politica” Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) ROMA – . “Sono necessarie un’analisi dei ricoveri per capire quanti sono causati da Omicron e una serie di valutazioni sulla capacità di penetrazione di questa variante per arrivare a prefigurare uno scenario”, dice all’Adnkronos Fabio Ciciliano, dirigente medico della Polizia, esperto in gestione delle emergenze e componente del L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Coronavirus, atterrati gli italiani in arrivo da Wuhan Coronavirus, in Puglia 10 persone inCoronavirus rimpatriato Niccolò dalla Cina 60 medici di base inper-19in casa, l’appello di Zingaretti ai mezzi di informazione Proteste sui vaccini, Toti: “Quel che sento sa più di politica”

NicolaPorro : ?? A 5 giorni dalle nuove regole, il governo vuole cambiarle di nuovo. Scusate: pensarci prima, no? Ecco cosa prepar… - meb : Italia in tilt con 80mila positivi al #covid e relativi contatti bloccati a casa. Ma Omicron è meno aggressiva e la… - Agenzia_Ansa : Nessun giorno di quarantena per i vaccinati con booster, impiegati nei servizi essenziali, venuti a contatto con un… - SkyTG24 : #Cdm, contatti con positivi: verso l'azzeramento della quarantena per vaccinati con booster - GobLongeye : RT @AdriMCMLXI: «Reparto pieno di No vax aggressivi e troppi medici in quarantena», l’allarme del primario di Malattie infettive di Catania… -