Quarantena Covid, Cts: con terza dose azzerata se c'è contatto stretto (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Niente Quarantena dopo il contatto stretto con un positivo al Covid se si è vaccinati con tre dosi . Sarebbe questa, a quanto si apprende, l'indicazione del Comitato tecnico - scientifico chiamato a ...

