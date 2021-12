Quarantena Covid breve, ma basterà? Gli esperti: meglio il modello Usa (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Contatto con i positivi, niente isolamento per chi ha tre dosi e ridotto a 4 giorni per chi ne ha due. Ma negli Stati Uniti dopo 5 giorni anche i contagiati sono liberi. Le Regioni sdoganano i test ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Contatto con i positivi, niente isolamento per chi ha tre dosi e ridotto a 4 giorni per chi ne ha due. Ma negli Stati Uniti dopo 5 giorni anche i contagiati sono liberi. Le Regioni sdoganano i test ...

Advertising

SkyTG24 : 'Per chi ha il booster si può prevedere una #quarantena inferiore ai 7 giorni. Non saremmo credibili nell'invitare… - Corriere : Milano, una città in quarantena: un cittadino su 18 rinchiuso in casa - ilriformista : “Se ci sono delle restrizioni facciamole solo per i no vax”. Ad affermarlo è il leader di Italia Viva Matteo Renzi… - Alex81G : @liliaragnar Finlandia paese di incivili, spero che qualcuno faccia denuncia. - tiber_h : RT @gabrillasarti2: Insegnante vaccinata malata di Covid, trovati due alunni positivi: rebus sulla quarantena per i non vaccinati - Genova… -