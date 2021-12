Quarantena Covid, Bassetti: “Come sempre gli americani sono i più pragmatici” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) GENOVA – Una decisione sulla Quarantena è stata presa dai Cdc Usa. “Come sempre gli americani sono i più pragmatici e soprattutto usano il buon senso. Chissà se anche da noi si seguirà il buon senso, oltre che le evidenze scientifiche. Me lo auguro”, commenta Matteo Bassetti. Ecco la strategia Usa riassunta su Facebook dal direttore della Clinica di malattie infettive all’ospedale Policlinico San Martino di Genova: “Se sei positivo, sia vaccinato che non vaccinato, stai a casa per 5 giorni e se non hai più sintomi puoi uscire continuando a metterti la mascherina per altri 5 giorni. Se hai avuto contatto con un positivo e sei vaccinato con tripla dose, oppure con due entro 6 mesi oppure con J&J entro 2 mesi, non è necessaria la Quarantena, ma solo ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 29 dicembre 2021) GENOVA – Una decisione sullaè stata presa dai Cdc Usa. “glii piùe soprattutto usano il buon senso. Chissà se anche da noi si seguirà il buon senso, oltre che le evidenze scientifiche. Me lo auguro”, commenta Matteo. Ecco la strategia Usa riassunta su Facebook dal direttore della Clinica di malattie infettive all’ospedale Policlinico San Martino di Genova: “Se sei positivo, sia vaccinato che non vaccinato, stai a casa per 5 giorni e se non hai più sintomi puoi uscire continuando a metterti la mascherina per altri 5 giorni. Se hai avuto contatto con un positivo e sei vaccinato con tripla dose, oppure con due entro 6 mesi oppure con J&J entro 2 mesi, non è necessaria la, ma solo ...

