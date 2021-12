Quando si rientra a scuola dopo le vacanze di Natale 2021: il calendario con le date Regione per Regione (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La vacanze natalizie sono le più magiche per i bambini. L’atmosfera del Natale e delle feste, la famiglia unita, le gite fuori porta, i giochi e molto altro divertimento rendono questo periodo il più amato e il più bello per i bimbi. Ma si sa, anche le cose belle primo o poi arrivano alla fine, e presto i piccoli studenti dovranno tornare tra i banchi di scuola. C’è chi nei giorni scorsi aveva parlato di un possibile allungamento delle vacanze natalizie a causa dell’aumento dei contagi da Covid. L’ipotesi però era stata smentita dal ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. Quando si ritorna a scuola dopo le vacanze di Natale? Le date di ritorno a scuola variano da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Lanatalizie sono le più magiche per i bambini. L’atmosfera dele delle feste, la famiglia unita, le gite fuori porta, i giochi e molto altro divertimento rendono questo periodo il più amato e il più bello per i bimbi. Ma si sa, anche le cose belle primo o poi arrivano alla fine, e presto i piccoli studenti dovranno tornare tra i banchi di. C’è chi nei giorni scorsi aveva parlato di un possibile allungamento dellenatalizie a causa dell’aumento dei contagi da Covid. L’ipotesi però era stata smentita dal ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi.si ritorna aledi? Ledi ritorno avariano da ...

Advertising

alessan47586283 : @roby_italy_51 Di solito le togliamo ma capita. Piuttosto non ho mai visto i miei amici con cani , e sono tanti pra… - clodoaldocoimb1 : RT @aiaggaia: Perdonatemi se non rispondo o non riesco a scrivere; il cuore è a pezzi,ho finito anche le lacrime. Artù non torna a casa da… - giadixlime : @aboutvelen ora è a lavoro quando rientra spero sia tranquilla così sto tranquilla anche io - 73Orlando73 : RT @FrancescoPlatan: Perché per uscire dalla Sicilia via traghetto viene controllato il Green pass e quando invece si rientra in Sicilia il… - FrancescoPlatan : Perché per uscire dalla Sicilia via traghetto viene controllato il Green pass e quando invece si rientra in Sicilia… -