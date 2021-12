Quali sono le leggi che regolamentano il diritto d’autore in Italia? (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Piscitelli&Partners vi spiega come tutelare le vostre opere L‘Italia, come gran parte dei Paesi europei, possiede un’attenta giurisprudenza in tema di diritto d’autore, regolamentata sia dal codice civile che da una legge ad hoc. Per tutelare quella che viene definita “opera d’ingegno”, macrocategoria che include qualsivoglia opera originale (artistica e non), dalla creazione al successivo sfruttamento commerciale, lo Stato Italiano si affida infatti a due strumenti giuridici in particolare. Il primo è l’articolo 2575 del codice civile, il cui compito è di identificare le categorie in questione; il secondo, invece, è la legge sul diritto d’autore del 22 aprile 1941 n.633 e successive modificazioni. Quest’ultima regolamenta e disciplina l’utilizzo, lo sfruttamento e ... Leggi su zon (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Piscitelli&Partners vi spiega come tutelare le vostre opere L‘, come gran parte dei Paesi europei, possiede un’attenta giurisprudenza in tema di, regolamentata sia dal codice civile che da una legge ad hoc. Per tutelare quella che viene definita “opera d’ingegno”, macrocategoria che include qualsivoglia opera originale (artistica e non), dalla creazione al successivo sfruttamento commerciale, lo Statono si affida infatti a due strumenti giuridici in particolare. Il primo è l’articolo 2575 del codice civile, il cui compito è di identificare le categorie in questione; il secondo, invece, è la legge suldel 22 aprile 1941 n.633 e successive modificazioni. Quest’ultima regolamenta e disciplina l’utilizzo, lo sfruttamento e ...

Advertising

ItalyMFA : Quali sono i mercati più adatti al tuo #business? Con #ExportGov avrai gli strumenti più adatti per individuare e c… - reportrai3 : 'Non sappiamo quali siano gli show più visti, da dove vengano i suoi abbonati e quanto tempo restino davanti allo s… - GiovaQuez : Nella giornata di ieri oltre 619 mila somministrazioni, dopo le 583 mila di lunedì. In particolare, ieri sono state… - streekth : RT @bbrugola: per me il 2020 e il 2021 sono completamente mischiati non capisco quali cose sono capitate in un anno e quali nell’altro - RussoMu : RT @AntScibilia: I profughi sono vittime della violenza dei potenti. (Papà Francesco oggi ) Gentile signora Ursula von del Leyen, gentile s… -