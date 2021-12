PSG | Mbappé sul futuro | «Rinnovo? Non è la priorità…»

Leggi su calcionews24

L'attaccante del PSG ha parlato del suo futuro e del rinnovo di contratto con il club parigino Kylian Mbappé, gioiello del PSG, in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche del suo futuro e del rinnovo di contratto con la squadra parigina.– «Credo non sia il momento di procrastinare facendo parlare di me. Tutti sanno che sono un grande giocatore, e come tale il mio compito è anche quello di far parlare di me in campo, non fuori. Poi certamente la situazione andrà affrontata, perché il tempo passa, ma per il momento immediato non è questa la priorità».