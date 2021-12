Propaganda Jihadista. ROS arrestano 31enne pakistano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il 15 dicembre scorso i militari del Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri hanno eseguito a Bari un decreto di fermo della Procura Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di L’Aquila nei confronti di un 31enne pakistano. Il fermo è stato convalidato dal giudice e oggi pomeriggio il competente GIP di L’Aquila, su richiesta della Procura, ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare a carico del 31enne, con l’accusa di istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo. Lo straniero, già residente a Francavilla al Mare (CH) da circa 3 anni ed impiegato come auto lavaggista, era stato precedentemente colpito, in data 18 agosto scorso, dal provvedimento di espulsione dal territorio nazionale per ordine e sicurezza pubblica, emesso dal Prefetto di Chieti, e si trovava perciò in attesa dell’esecuzione del rimpatrio ... Leggi su forzearmatenews (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il 15 dicembre scorso i militari del Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri hanno eseguito a Bari un decreto di fermo della Procura Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di L’Aquila nei confronti di un. Il fermo è stato convalidato dal giudice e oggi pomeriggio il competente GIP di L’Aquila, su richiesta della Procura, ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare a carico del, con l’accusa di istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo. Lo straniero, già residente a Francavilla al Mare (CH) da circa 3 anni ed impiegato come auto lavaggista, era stato precedentemente colpito, in data 18 agosto scorso, dal provvedimento di espulsione dal territorio nazionale per ordine e sicurezza pubblica, emesso dal Prefetto di Chieti, e si trovava perciò in attesa dell’esecuzione del rimpatrio ...

