Pronto Soccorso | 85% di accessi gravi è dei non vaccinati Hanno un’età compresa tra 35 e 60 anni Il capo del 118 | “Non abbassare guardia”

"Evitano l'ospedale e restano a casa fino a quando non riescono a respirare". Finché la febbre non li strema, poi bussano alle porte dei Pronto Soccorso. Sono i pazienti Covid non vaccinati, di età compresa tra 35 e 60 anni, che chiamano l'ambulanza da casa quando Hanno già febbre alta, tosse forte e difficoltà respiratoria acuta. Sono l'85% dei pazienti con sintomatologia clinica grave delle ultime settimane ripartito contro il 15% di vaccinati. Questo dicono i dati nazionali raccolti dalle centrali operative del 118 con rilevazioni regionali. I dati forniti dalle rilevazioni regionali sulle persone che chiamano le Centrali operative 118 evidenziano che tra i vaccinati, i pazienti che Hanno bisogno di un trasporto di emergenza in ...

