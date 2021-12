Processo per il crollo del ponte Morandi. Nuovo rinvio per sfuggire al giudizio. Gli avvocati degli imputati hanno ricusato il gup. Ma il giudice non si piega e sospende la prescrizione (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Per arrivare a una prima verità sul crollo del ponte Morandi servirà altro tempo. Con una mossa che era nell’aria, il gup Paola Faggioni ha rinviato l’udienza preliminare per attendere il pronunciamento della Cassazione, fissato per il 21 gennaio, quando la Suprema Corte deciderà sull’istanza di ricusazione a suo carico sollevata dalle difese dei 59 imputati. Contrariamente a quanto speravano, però, il giudice nella sua decisione ha disposto anche lo stop alla prescrizione e quindi il rinvio di oltre un mese, visto che la prossima udienza si terrà il 28 gennaio, non avrà alcuna ripercussione sul procedimento in corso. Decisione che malgrado lo slittamento dell’udienza, è stata accolta con favore dai parenti delle 43 vittime che temevano uno scherzetto capace di mandare ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Per arrivare a una prima verità suldelservirà altro tempo. Con una mossa che era nell’aria, il gup Paola Faggioni ha rinviato l’udienza preliminare per attendere il pronunciamento della Cassazione, fissato per il 21 gennaio, quando la Suprema Corte deciderà sull’istanza di ricusazione a suo carico sollevata dalle difese dei 59. Contrariamente a quanto speravano, però, ilnella sua decisione ha disposto anche lo stop allae quindi ildi oltre un mese, visto che la prossima udienza si terrà il 28 gennaio, non avrà alcuna ripercussione sul procedimento in corso. Decisione che malgrado lo slittamento dell’udienza, è stata accolta con favore dai parenti delle 43 vittime che temevano uno scherzetto capace di mandare ...

Advertising

matteosalvinimi : Nave norvegese con 558 clandestini a bordo in arrivo dove? In Italia, ovviamente… Che il 2022 riporti dignità e sov… - Ettore_Rosato : Inchiesta a Renzi per false fatturazioni, non si farà nemmeno il processo. Dopo più di un anno di indagini (e titol… - Mov5Stelle : Quando sento parlare di prescrizione io penso alle 32 persone che sono morte a Viareggio per una strage ferroviaria… - AngeloR54671811 : RT @JulianFoschini: A proposito di #Berlusconi al #Quirinale: nel processo di Bari la Presidenza del Consiglio è costituita contro di lui.… - Patty66509580 : Processo per il crollo del ponte Morandi. Nuovo rinvio per sfuggire al giudizio. Gli avvocati degli imputati hanno… -