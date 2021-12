Problemi WhatsApp con i OnePlus, arrivano gli aggiornamenti (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Negli ultimi tempi si sono manifestati Problemi WhatsApp per molti possessori di smartphone OnePlus. Si è trattato di bug vistosi che hanno pure reso l’esperienza con l’app di messaggistica davvero pessima. Le anomalie non sono dipese dal servizio di comunicazione, semmai da uno degli ultimi aggiornamenti dell’interfaccia OxygenOS. Per questo motivo il produttore ha rilasciato delle nuove versioni della sua soluzione software, distinte per modelli interessati dagli errori. La versione dell’aggiornamento OxygenOS 11.0.5.1 è pensata per OnePlus 7, 7T, 7T Pro. Nel changelog degli sviluppatori vengono riportati miglioramenti generali per il sistema, ma viene menzionata anche la correzione di alcuni Problemi WhatsApp molto importanti relativi all’invio e alla ricezione ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Negli ultimi tempi si sono manifestatiper molti possessori di smartphone. Si è trattato di bug vistosi che hanno pure reso l’esperienza con l’app di messaggistica davvero pessima. Le anomalie non sono dipese dal servizio di comunicazione, semmai da uno degli ultimidell’interfaccia OxygenOS. Per questo motivo il produttore ha rilasciato delle nuove versioni della sua soluzione software, distinte per modelli interessati dagli errori. La versione dell’aggiornamento OxygenOS 11.0.5.1 è pensata per7, 7T, 7T Pro. Nel changelog degli sviluppatori vengono riportati miglioramenti generali per il sistema, ma viene menzionata anche la correzione di alcunimolto importanti relativi all’invio e alla ricezione ...

