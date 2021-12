Prima mondiale del Rigoletto e 10° anniversario della Royal Opera House di Muscat (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il 20 Gennaio in occasione del decimo anniversario della Royal Opera House Muscat, andrà in scena la Prima mondiale del Rigoletto di Franco Zeffirelli Il 20 gennaio 2022 si inaugurerà la stagione del decimo anniversario della Royal Opera House di Muscat con la messa in scena della Prima mondiale del Rigoletto di Giuseppe Verdi a firma del regista di fama mondiale Franco Zeffirelli e la collaborazione con Rai Cultura e Raicom. La produzione andrà anche in onda il 28 gennaio su Rai 5 in Prima serata e vedrà la successiva ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il 20 Gennaio in occasione del decimo, andrà in scena ladeldi Franco Zeffirelli Il 20 gennaio 2022 si inaugurerà la stagione del decimodicon la messa in scenadeldi Giuseppe Verdi a firma del regista di famaFranco Zeffirelli e la collaborazione con Rai Cultura e Raicom. La produzione andrà anche in onda il 28 gennaio su Rai 5 inserata e vedrà la successiva ...

