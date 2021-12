Pressing delle Regioni sul Cts per abolire la quarantena di chi ha tre dosi, ma gli scienziati frenano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Verso il cambio dei tempi delle quarantene in Italia. Le Regioni preparano la proposta di azzerare l'isolamento per chi ha fatto la terza dose di vaccino e ha avuto un contatto stretto con un positivo. Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Verso il cambio dei tempiquarantene in Italia. Lepreparano la proposta di azzerare l'isolamento per chi ha fatto la terza dose di vaccino e ha avuto un contatto stretto con un positivo.

