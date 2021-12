Premier League | il Liverpool cade a Leicester | pareggia il Tottenham di Conte

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Anche la 20° giornata diha regalato tantissimo spettacolo. Ilin casa delnon perde solo la sfida, 1-0 per le Foxes, ma anche la possibilità di avvicinarsi al Manchester City, avanti di sei lunghezze. Ildiinvece impatta 1-1 sul campo del Southampton: per l’italiano un risultato tutto sommato positivo che allunga la striscia positiva a sette gare. Risultato negativo per Claudio Ranieri che contro il West Ham, lanciatissimo in zona europea, perde 4-1. Per il tecnico romano è un momento decisamente negativo: con gli Hammers è arrivata la quinta sconfitta consecutiva. Il Norwich, infine,per l’ennesima volta contro il Crystal Palace in una partita dominata dai londinesi e finita 3-0. 20° giornata ...

Insono state posticipate alcune sfide, ma il problema riguarda anche altri campionato. In Spagna, ad esempio, il Barcellona nella giornata di martedì ha annunciato la positività di ...Il Liverpool è mortale . E questa è una notizia. Ha perso la sua seconda partita stagionale in. Si è fermata, la squadra di Klopp, contro un fantastico Schmeichel . Il Liverpool per la prima volta non riesce a fare neanche un goal. Squadra dal super attacco da 50 goal al momento, ...