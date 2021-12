Premier League 2021/2022: al Manchester City basta Foden, Brentford battuto (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il Manchester City continua nella sua marcia in solitaria in prima posizione, e nella sfida valida per la ventesima giornata della Premier League 2021/2022, batte il Brentford per 0-1. Una partita non facile per gli uomini di Guardiola contro gli organizzati padroni di casa; ma a prevalere sono i Citizens grazie alla rete di Foden al 16?. Il City sale così a 50 punti, a +8 dal Chelsea fermato dal Brighton, mentre il Brentford rimane a 20 punti. GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA CRONACA – La partita è sostanzialmente equilibrata fin dalle prime battute, con il Manchester City che come di consueto gestisce il possesso, mentre gli uomini di Thomas Frank si chiudono bene e provano a costruire ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ilcontinua nella sua marcia in solitaria in prima posizione, e nella sfida valida per la ventesima giornata della, batte ilper 0-1. Una partita non facile per gli uomini di Guardiola contro gli organizzati padroni di casa; ma a prevalere sono i Citizens grazie alla rete dial 16?. Ilsale così a 50 punti, a +8 dal Chelsea fermato dal Brighton, mentre ilrimane a 20 punti. GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA CRONACA – La partita è sostanzialmente equilibrata fin dalle prime battute, con ilche come di consueto gestisce il possesso, mentre gli uomini di Thomas Frank si chiudono bene e provano a costruire ...

