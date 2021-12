Precipita da un ponteggio: incidente sul lavoro mortale per Piero Perruzza (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma. Piero Perruzza ha perso la vita a 52 anni dopo essere Precipitato da un ponteggio martedì mattina. Perruzza è la 38esima vittima degli incidenti mortali sul lavoro dall’inizio di quest’anno. Piero Perruzza è il 38esimo lavoratore ad aver perso la vita a causa di un incidente sul posto di lavoro: l’uomo è morto a 52 anni Precipitando da un ponteggio installato in via Merulana 177, a Roma. (screenshot video)Perruzza è caduto da un’altezza di 20 metri, morendo sul colpo. I soccorsi, una volta arrivati, si sono potuti limitare solamente a constatare la morte dell’uomo, senza poter fare niente. Piero Perruzza è la ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma.ha perso la vita a 52 anni dopo essereto da unmartedì mattina.è la 38esima vittima degli incidenti mortali suldall’inizio di quest’anno.è il 38esimo lavoratore ad aver perso la vita a causa di unsul posto di: l’uomo è morto a 52 annindo da uninstallato in via Merulana 177, a Roma. (screenshot video)è caduto da un’altezza di 20 metri, morendo sul colpo. I soccorsi, una volta arrivati, si sono potuti limitare solamente a constatare la morte dell’uomo, senza poter fare niente.è la ...

Advertising

ansimando : RT @HoaraBorselli: Morto sul lavoro in pieno centro a Roma: operaio cinquantenne precipita da ponteggio. L’emergenza dei morti sul lavoro v… - Giusepp17413380 : RT @HoaraBorselli: Morto sul lavoro in pieno centro a Roma: operaio cinquantenne precipita da ponteggio. L’emergenza dei morti sul lavoro v… - marrkino : RT @Lantidiplomatic: #Roma, operaio precipita da un ponteggio, morto sul colpo. Quando si fermerà questa strage? #MortiSulLavoro https:… - BCarazzolo : RT @francofontana43: Roma, via Merulana. Operaio precipita dal ponteggio e muore nel convento delle suore. Si chiamava Piero Peruzza e avev… - mlpedo : RT @HoaraBorselli: Morto sul lavoro in pieno centro a Roma: operaio cinquantenne precipita da ponteggio. L’emergenza dei morti sul lavoro v… -