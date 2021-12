Pranzo di Natale che esagerazione! Quanto dobbiamo camminare per smaltire le calorie? (Di mercoledì 29 dicembre 2021) In questi giorni di festa non sono mancate le abbuffate a Pranzo e a cena, allora come eliminare le calorie prese? Bruciare le calorie prese durante le festività natalizie non è impossibile. In questi giorni sicuramente non sono mancati i pranzi infiniti e le cene. Il cibo è sempre stato la parola d’ordine delle feste. L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 29 dicembre 2021) In questi giorni di festa non sono mancate le abbuffate ae a cena, allora come eliminare leprese? Bruciare leprese durante le festività natalizie non è impossibile. In questi giorni sicuramente non sono mancati i pranzi infiniti e le cene. Il cibo è sempre stato la parola d’ordine delle feste. L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

Corriere : ?? È accaduto a migliaia di famiglie: tutti insieme per il pranzo di Natale e poi si scopre che uno dei commensali è… - Tg3web : Dopo la pausa di un anno per la pandemia, torna una delle più classiche iniziative di solidarietà del Natale, il pr… - insopportabile : Scopro che nel nord Italia in tanti non fanno il cenone di Natale ma solo il pranzo del 25. Sono SCONVOLTO. - grutli : RT @Massi_Fantini84: @Lady_Tremaine_8 Lo so.. la sola ipotesi di fare tampone ai trivaccinati per andare a cinema o Teatro e suggerimento d… - patrizi97203512 : RT @CocaColaIT: Il Natale è davvero magico quando lo gustiamo insieme. Segui il live Twitting sul canale Coca-Cola e divertiti a commentare… -