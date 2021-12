Pontina, tir scavalca il guardrail, cosa è successo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ancora un nuovo ennesimo incidente si è verificato sulla Pontina, in questo contesto all’altezza di Castel Romano. Un Tir ha scavalcato il guardrail provocando gli inevitabili e più che comprensibili rallentamenti del caso. In particolare, dunque la Pontina si è rallentata in entrambi i sensi di marcia per diverso tempo nella giornata di ieri. Il tir che percorreva la Pontina in direzione Roma-Latina avrebbe perso il controllo e scavalcato in parte il guardrail per poi invadere la corsia opposta. L’incidente si è registrato come detto all’altezza di Castel Romano e sta provocando fortissimi rallentamenti e blocchi stradali in entrambi i sensi di marcia. Traffico e code tanto in direzione Roma quanto in direzione Latina. La presenza di un ferito ha implicato poi ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ancora un nuovo ennesimo incidente si è verificato sulla, in questo contesto all’altezza di Castel Romano. Un Tir hato ilprovocando gli inevitabili e più che comprensibili rallentamenti del caso. In particolare, dunque lasi è rallentata in entrambi i sensi di marcia per diverso tempo nella giornata di ieri. Il tir che percorreva lain direzione Roma-Latina avrebbe perso il controllo eto in parte ilper poi invadere la corsia opposta. L’incidente si è registrato come detto all’altezza di Castel Romano e sta provocando fortissimi rallentamenti e blocchi stradali in entrambi i sensi di marcia. Traffico e code tanto in direzione Roma quanto in direzione Latina. La presenza di un ferito ha implicato poi ...

