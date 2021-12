**Pnrr: Orlando, 'acceleriamo su contrasto a povertà assoluta, investimento di 500 mln'** (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Stiamo accelerando per la realizzazione del progetto finalizzato al contrasto della povertà assoluta, per le persone che si trovano senza un tetto, senza una fissa dimora che è contenuto nel Pnrr. Si tratta di quasi mezzo miliardo di euro di investimento che non ha eguali in questo momento nell'Ue e che discende anche da un progetto al quale abbiamo voluto aderire, che si lega a questo progetto, cioè, alla creazione di una Piattaforma europea per il contrasto al fenomeno delle persone senza una fissa dimora". Ad affermarlo, in un video pubblicato su Facebook, è il ministro del Lavoro, Andrea Orlando. Questo investimento, spiega il ministro, "sarà ripartito in due progetti. Il primo riguarderà il cosiddetto housing first. L'intervento ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Stiamo accelerando per la realizzazione del progetto finalizzato aldella, per le persone che si trovano senza un tetto, senza una fissa dimora che è contenuto nel Pnrr. Si tratta di quasi mezzo miliardo di euro diche non ha eguali in questo momento nell'Ue e che discende anche da un progetto al quale abbiamo voluto aderire, che si lega a questo progetto, cioè, alla creazione di una Piattaforma europea per ilal fenomeno delle persone senza una fissa dimora". Ad affermarlo, in un video pubblicato su Facebook, è il ministro del Lavoro, Andrea. Questo, spiega il ministro, "sarà ripartito in due progetti. Il primo riguarderà il cosiddetto housing first. L'intervento ...

Advertising

TV7Benevento : **Pnrr: Orlando, 'acceleriamo su contrasto a povertà assoluta, investimento di 500 mln'**... - ServiziAlLavoro : Alla Città metropolitana di Palermo uno staff per i progetti del Pnrr: ecco importi e criteri - GeosNews L'ex Provi… - QdSit : Il sindaco metropolitano di Palermo, Leoluca Orlando, ha avviato i lavori per la redazione dei Piani integrati urba… - ilSicilia : #Economia #leolucaorlando Pnrr, Orlando: “Mettere in campo nostre risorse per essere all’altezza della sfida”… - Antonel52432350 : @ilsabino1994 Un governo a fare di più, altra cercare argomenti speciosi per motivare la caduta 4) non rispondi all… -

Ultime Notizie dalla rete : **Pnrr Orlando 'Il Governo prenda posizione sulle concessioni balneari' ... se siamo in Europa e condividiamo le risorse del Pnrr dobbiamo accettare anche le norme ... Garavaglia, Giorgetti e Orlando) per la costituzione di un tavolo tecnico da cui far emergere una proposta ...

Draghi meglio al governo . Nessuno può aprire crisi " Hanno diritto di parola Bettini, Orlando, e quindi anche io: deve essere la nostra regola, niente ... Se Draghi andasse al Quirinale cosa accadrebbe al governo? "Con il Pnrr da affinare, la pandemia e ...

**Pnrr: Orlando, 'acceleriamo su contrasto a povertà assoluta, investimento di 500 mln'** Il Tempo "Saltati eventi e vacanze". Ora Forza Italia incalza Orlando sulla Cig Il settore dei grandi eventi rischia un disastro per via di questa nuova ondata. Il senatore Boccardi pungola Orlando sul da farsi a stretto giro ...

Pnrr ed assunzioni negli enti locali, “Bene, ma necessario potenziare organico” I segretari regionale provinciale della Filca Cisl, Paolo D'Anca e Francesco Danese commentano l'assunzione di nuove figure per il Pnrr. The post Pnrr ed assunzioni negli enti locali, “Bene, ma necess ...

... se siamo in Europa e condividiamo le risorse deldobbiamo accettare anche le norme ... Garavaglia, Giorgetti e) per la costituzione di un tavolo tecnico da cui far emergere una proposta ...Hanno diritto di parola Bettini,, e quindi anche io: deve essere la nostra regola, niente ... Se Draghi andasse al Quirinale cosa accadrebbe al governo? "Con ilda affinare, la pandemia e ...Il settore dei grandi eventi rischia un disastro per via di questa nuova ondata. Il senatore Boccardi pungola Orlando sul da farsi a stretto giro ...I segretari regionale provinciale della Filca Cisl, Paolo D'Anca e Francesco Danese commentano l'assunzione di nuove figure per il Pnrr. The post Pnrr ed assunzioni negli enti locali, “Bene, ma necess ...