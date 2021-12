**Pnrr: Orlando, ‘acceleriamo su contrasto a povertà assoluta, investimento di 500 mln’** (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic. (Adnkronos) – “Stiamo accelerando per la realizzazione del progetto finalizzato al contrasto della povertà assoluta, per le persone che si trovano senza un tetto, senza una fissa dimora che è contenuto nel Pnrr. Si tratta di quasi mezzo miliardo di euro di investimento che non ha eguali in questo momento nell’Ue e che discende anche da un progetto al quale abbiamo voluto aderire, che si lega a questo progetto, cioè, alla creazione di una Piattaforma europea per il contrasto al fenomeno delle persone senza una fissa dimora”. Ad affermarlo, in un video pubblicato su Facebook, è il ministro del Lavoro, Andrea Orlando. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic. (Adnkronos) – “Stiamo accelerando per la realizzazione del progetto finalizzato aldella, per le persone che si trovano senza un tetto, senza una fissa dimora che è contenuto nel Pnrr. Si tratta di quasi mezzo miliardo di euro diche non ha eguali in questo momento nell’Ue e che discende anche da un progetto al quale abbiamo voluto aderire, che si lega a questo progetto, cioè, alla creazione di una Piattaforma europea per ilal fenomeno delle persone senza una fissa dimora”. Ad affermarlo, in un video pubblicato su Facebook, è il ministro del Lavoro, Andrea. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : **Pnrr Orlando 'Il Governo prenda posizione sulle concessioni balneari' ... se siamo in Europa e condividiamo le risorse del Pnrr dobbiamo accettare anche le norme ... Garavaglia, Giorgetti e Orlando) per la costituzione di un tavolo tecnico da cui far emergere una proposta ...

Draghi meglio al governo . Nessuno può aprire crisi " Hanno diritto di parola Bettini, Orlando, e quindi anche io: deve essere la nostra regola, niente ... Se Draghi andasse al Quirinale cosa accadrebbe al governo? "Con il Pnrr da affinare, la pandemia e ...

**Pnrr: Orlando, 'acceleriamo su contrasto a povertà assoluta, investimento di 500 mln'** Il Tempo "Saltati eventi e vacanze". Ora Forza Italia incalza Orlando sulla Cig Il settore dei grandi eventi rischia un disastro per via di questa nuova ondata. Il senatore Boccardi pungola Orlando sul da farsi a stretto giro ...

Pnrr ed assunzioni negli enti locali, “Bene, ma necessario potenziare organico” I segretari regionale provinciale della Filca Cisl, Paolo D'Anca e Francesco Danese commentano l'assunzione di nuove figure per il Pnrr. The post Pnrr ed assunzioni negli enti locali, “Bene, ma necess ...

