Pnrr niente copertura assicurativa senza aggiornamento Adesso è legge

"Un incentivo all'aggiornamento professionale e un'ulteriore garanzia di cure e assistenza adeguate ai pazienti". È per questo che l'Associazione dei Provider Formazione nella Sanità sottolinea la propria soddisfazione per l'approvazione dell'emendamento che lega la copertura assicurativa degli operatori sanitari all'assolvimento di almeno il 70% dell'obbligo formativo. Con l'ok anche da parte del Senato alle nuove "Disposizioni in materia di formazione continua in medicina", contenute nell'ex Dl 152/2021 Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, il "matrimonio" tra assicurazione e formazione è legge.

