Pnrr, fondi per 650mila euro al Comune di Limatola (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLimatola (Bn) – Con Decreto Ministeriale, il Comune di Limatola è risultato beneficiario del contributo di 650.000 euro per la realizzazione dell'intervento di "Riqualificazione delle strade comunali via Kennedy, via Aldo Moro, via Giovanni XXIII e tratto di strada e piazza via San Biagio". Trattasi di un primo finanziamento con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) che migliorerà l'accessibilità veicolare e pedonale, la funzionalità e la sicurezza della zona ove è ubicato l'Istituto Comprensivo Statale "Leonardo da Vinci". "Il progetto – dichiara il sindaco Domenico Parisi – fungerà da progetto pilota per le azioni future che questa Amministrazione continuerà a mettere in campo per intercettare i fondi del Pnrr

