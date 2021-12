Pieve a Nievole (Pt): crolla una palazzina, residenti fuori dalle abitazioni. Ricerche dei vigili del fuoco (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Le squadre sono ancora sul posto per mettere in sicurezza la zona. Presenti anche due pattuglie dei Carabinieri Le cause del crollo sono in corso di accertamento L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Le squadre sono ancora sul posto per mettere in sicurezza la zona. Presenti anche due pattuglie dei Carabinieri Le cause del crollo sono in corso di accertamento L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

emergenzavvf : #Pistoia #29dicembre 5:45, intervento dei #vigilidelfuoco a Pieve a Nievole per l’esplosione in un’abitazione di du… - PorroPaola : RT @emergenzavvf: #Pistoia #29dicembre 5:45, intervento dei #vigilidelfuoco a Pieve a Nievole per l’esplosione in un’abitazione di due pian… - AnnalisaVolpin3 : RT @emergenzavvf: #Pistoia #29dicembre 5:45, intervento dei #vigilidelfuoco a Pieve a Nievole per l’esplosione in un’abitazione di due pian… - magdulka64 : RT @emergenzavvf: #Pistoia #29dicembre 5:45, intervento dei #vigilidelfuoco a Pieve a Nievole per l’esplosione in un’abitazione di due pian… - CMezzanego : RT @emergenzavvf: #Pistoia #29dicembre 5:45, intervento dei #vigilidelfuoco a Pieve a Nievole per l’esplosione in un’abitazione di due pian… -