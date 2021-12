Pierpaolo Pretelli | conquista un nuovo traguardo | i dettagli FOTO

(Di mercoledì 29 dicembre 2021)continua are nuovi traguardi nella sua brillante carriera: ecco tutti iL’impeccabilesta continuando a colleziona importanti e numerosi traguardi nella sua brillante carriera. L’anno scorso tornò in televisione al Grande Fratello Vip 5, dopo l’avventura da Velino a Striscia la Notizia.dopo il reality show di Canale 5 non si è più fermato, dentro la Casa più spiata d’Italia è riuscito a trovare anche la sua anima gemella. Il buoninfatti si è fidanzato da Giulia Salemi, che lo scorso 26 dicembre hanno festeggiato nella Capitale il loro primo anniversario di fidanzamento. Leggi anche –> manila nazzaro dopo le critiche sbotta hanno visibilita grazie a me ...

Advertising

PinaPupillo : RT @361_magazine: - Santa59941623 : @tvseriefilm Pierpaolo Pretelli - giovanna199417 : RT @361_magazine: - 361_magazine : - PinaPupillo : @tvseriefilm Pierpaolo Pretelli ?????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Pierpaolo Pretelli

Corriere dello Sport

In questi giorni inoltre girano voci maliziose sul sesso di Delia Duran… Vacanza vanziniana a Parigi per Giulia Salemi eche avevano anche pagato in anticipo e prenotato una ...Giulia Salemi epronti ad allargare la famiglia. Lei confessa: 'Non vedo l'ora' Hanno festeggiato il primo anno d'amore, Giulia Salemi econ tanto di anello e regali griffati. ...L'ex gieffino Pierpaolo Pretelli continua a conquistare nuovi traguardi nella sua brillante carriera: ecco tutti i dettagli ...Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli pronti ad allargare la famiglia. Lei confessa: "Non vedo l'ora" Hanno festeggiato il primo anno d'amore, Giulia Salemi ...