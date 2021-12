Pierpaolo Pretelli bocciato in tv? Ecco perchè lo criticano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Pierpaolo Pretelli bocciato? L’ex gieffino in queste settimane è stato molto criticato per il suo ruolo a Domenica In, Ecco perché. Pierpaolo Pretelli bocciato dalla tv? Ecco che cosa ne pensa Roberto Alessi nella sua rubrica: in molti hanno criticato il nuovo pupillo della Venier. Nessuno si aspettava che, dopo l’esperienza del Gf vip, il Leggi su youmovies (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.? L’ex gieffino in queste settimane è stato molto criticato per il suo ruolo a Domenica In,perché.dalla tv?che cosa ne pensa Roberto Alessi nella sua rubrica: in molti hanno criticato il nuovo pupillo della Venier. Nessuno si aspettava che, dopo l’esperienza del Gf vip, il

Advertising

Stefycr7T : RT @361_magazine: - Danielalicee : Comunque la giornata di oggi ci dovrebbe far capire che quando non hanno bisogno di noi per tendenze,like, lavoro,… - Sabrina52768301 : RT @361_magazine: - winrinamedia : #gfvip #tzvip #rosmello #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giu… - GiusyD8 : RT @361_magazine: -