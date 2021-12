Pesante batosta per Michelle Hunziker: il brutto colpo che non ci voleva proprio (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Michelle Hunziker il brutto colpo che ha dovuto subire: ecco tutti i dettagli e le curiosità della vicenda Una delle migliori conduttrici che l’Italia ha la possibilità di avere tra i palinsesti della televisione italiana è una persona solare, professionale, simpatia e ironica che ha conquistato gli spettatori con una serie di trasmissioni come All L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di mercoledì 29 dicembre 2021)ilche ha dovuto subire: ecco tutti i dettagli e le curiosità della vicenda Una delle migliori conduttrici che l’Italia ha la possibilità di avere tra i palinsesti della televisione italiana è una persona solare, professionale, simpatia e ironica che ha conquistato gli spettatori con una serie di trasmissioni come All L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

zazoomblog : Charlene di Monaco ennesima batosta: pesante lutto. Non c’è tregua per la principessa - #Charlene #Monaco… - StampaFin : Omicron guastafeste: 8 milioni di italiani cancellano vacanze di Natale Una batosta per il turismo, tra i settori p… -