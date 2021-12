Periodo natalizio: riepilogo dei controlli anti Covid 19 a Napoli e nell’area metropolitana (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Prefettura di Napoli: ecco il riepilogo sui servizi di controllo anti Covid 19 svolti nel capoluogo e nell’area metropolitana di Napoli tra il 20 e il 26 dicembre. Al fine di dare attuazione a quanto disposto in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in relazione alle direttive del Ministro dell’Interno sul Leggi su 2anews (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Prefettura di: ecco ilsui servizi di controllo19 svolti nel capoluogo editra il 20 e il 26 dicembre. Al fine di dare attuazione a quanto disposto in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in relazione alle direttive del Ministro dell’Interno sul

Advertising

Mr_Torax : 619mila vaccinazioni, in periodo natalizio ???????????? - Elisa_Buson : ??Rendere obbligatoria la mascherina Ffp2 sui mezzi di trasporto prima di verificare le forniture nel periodo natali… - fainformazione : Marzapane pugliese, origini orientali Durante il periodo natalizio la cucina pugliese non manca certo di idee inno… - fainfosalute : Marzapane pugliese, origini orientali Durante il periodo natalizio la cucina pugliese non manca certo di idee inno… - EmMicucci : RT @AnnDePa: Dati/tendenze ted. attuali, l’ho scritto più volte,lo ribadisco: numeri parziali Nel periodo natalizio nr inferiore di pers c… -