Perché "Fettine Panate" si trova in tendenza su Twitter? C'entra Cristina D'Avena (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L'hashtag "Fettine Panate" sta impazzando su Twitter: ecco il motivo Oggi, mercoledì 29 dicembre 2021, è giunto in tendenza su Twitter l'hashtag "Fettine Panate" in maniera del tutto insolita e misteriosa. Come sappiamo sul noto social, si creano numerosi tormentoni dal nulla o semplicemente da una motivazione piuttosto particolare. Come in questo caso con Fettine Panate. A quanto pare, non si tratta di una ricetta gastronomica della famosa cotoletta alla milanese, ma di una scena televisiva legata a Cristina D'Avena, cantante di successo di tantissime canzoni per bambini. Infatti, la D'Avena è stata protagonista del film Kiss Me Licia, dove ha recitato nei panni della protagonista ...

SilvieTepes : @Possidonio_GG Per curiosità, quanti anni hai? (da lì posso capire il perché non sai cosa voglia dire 'fettine panate' ??) - Mag_Olly : @50trends_it Ma perché Fettine Panate - medorocossini : @klitex Ciao sono un nativo digitale, membro ignorante di Twitter, PERCHÉ LE FETTINE PANATE?? - robertotofanel3 : @mmax_g Ecco perché ci sono entrate in fissa ste fettine panate!1!1! C'hanno ipnotizzato da piccoli... è colpa del… - delladinamite : @oblionotturno Mi spieghi perché tutti parlano di fettine panate? Che buoneee -

