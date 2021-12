Perché fare paragoni tra vaccino o Green pass e Shoah è sbagliato, oltre che folle (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Le donne e gli uomini di religione ebraica sono stati i capri espiatori tragicamente preferiti nelle pandemie in occidente, sin dai tempi della Peste Nera del Trecento. Uno dei più terribili colli di bottiglia demografici della storia recente, che tra 800 e 600 anni fa ridusse la comunità di askenaziti in Europa a soli 330 individui, fu causato anche dai massacri di ebrei fra il 1348 e il 1351 con l’accusa di diffondere la peste. Sin dai primi mesi della pandemia è stata macinata nei mulini dei social media una quantità ingente e crescente di contenuti antisemiti, accusando gli ebrei di qualunque crimine. Più singolare e subdola è la forma di antisemitismo per cui chi rifiuta il vaccino o il Green pass si paragona agli ebrei che subirono l’Olocausto. Sta accadendo ogni giorno in tutta Europa. Si può spiegare che persone semi-istruite ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Le donne e gli uomini di religione ebraica sono stati i capri espiatori tragicamente preferiti nelle pandemie in occidente, sin dai tempi della Peste Nera del Trecento. Uno dei più terribili colli di bottiglia demografici della storia recente, che tra 800 e 600 anni fa ridusse la comunità di askenaziti in Europa a soli 330 individui, fu causato anche dai massacri di ebrei fra il 1348 e il 1351 con l’accusa di diffondere la peste. Sin dai primi mesi della pandemia è stata macinata nei mulini dei social media una quantità ingente e crescente di contenuti antisemiti, accusando gli ebrei di qualunque crimine. Più singolare e subdola è la forma di antisemitismo per cui chi rifiuta ilo ilsi paragona agli ebrei che subirono l’Olocausto. Sta accadendo ogni giorno in tutta Europa. Si può spiegare che persone semi-istruite ...

