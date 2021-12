Perché è stato scarcerato il ceceno accusato dell’omicidio di Niccolò Ciatti a pochi giorni da processo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Era la notte tra l’11 e il 12 agosto del 2017. Il 22enne Niccolò Ciatti, originario di Scandicci (in provincia di Firenze) si trovava in una discoteca di Lloret de Mar, cittadina sulla Costa Brava (in Spagna). Si trovava lì per una vacanza in compagnia di alcuni suoi amici quando, durante un’improvvisa rissa di cui non si conoscono ancora le ragioni, è stato colpito ripetutamente. Poi un colpo fatale, un calcio, in pieno volto che lo ha ucciso. Diverso tempo per capire le responsabilità e per cercare di capire cosa abbia portato a quell’assurda morte. Poi l’arresto, prima in Spagna e poi in Germania, di Rassoul Bissoultanov, cittadino ceceno imputato per l’omicidio Ciatti. Infine il trasferimento in Italia dell’accusato, prima della scarcerazione avvenuta questa mattina a Roma, a venti ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Era la notte tra l’11 e il 12 agosto del 2017. Il 22enne, originario di Scandicci (in provincia di Firenze) si trovava in una discoteca di Lloret de Mar, cittadina sulla Costa Brava (in Spagna). Si trovava lì per una vacanza in compagnia di alcuni suoi amici quando, durante un’improvvisa rissa di cui non si conoscono ancora le ragioni, ècolpito ripetutamente. Poi un colpo fatale, un calcio, in pieno volto che lo ha ucciso. Diverso tempo per capire le responsabilità e per cercare di capire cosa abbia portato a quell’assurda morte. Poi l’arresto, prima in Spagna e poi in Germania, di Rassoul Bissoultanov, cittadinoimputato per l’omicidio. Infine il trasferimento in Italia dell’, prima della scarcerazione avvenuta questa mattina a Roma, a venti ...

Advertising

SBianchiArt : ????I said it was over but I really need one last feedback on these 4..tomorrow afternoon I will write the reason why… - robersperanza : Il 23 dicembre 1978 veniva istituito il SSN. È un compleanno importante perché da quel giorno l'accesso alla salute… - berlusconi : Un caro augurio a voi e alle vostre famiglie perché possiamo trascorrere qualche giorno di gioia e di serenità. Lo… - Rodolfo34113504 : Smentite di qua, smentite di là, però in tato di smentite 'ufficiali' da parte di Pif e da parte dell'Inter non ne… - Majden3 : RT @micheleguarino8: Anche se quel giorno non ci fossimo incontrati tutto sarebbe andato nello stesso modo Ci eravamo incontrati perché dov… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché stato Djokovic salta la Atp Cup/ Australian Open a rischio, ma c'è ancora una possibilità ... al netto di questo, il discorso che riguarda la defezione di Djokovic è ben più ampio, perché si tratta di Covid e vaccini. Da tempo infatti Nole ha scelto di non dichiarare il proprio stato ...

Vincenzo Spadafora/ 'Il M5s rischia di scendere sotto il 10%. Su Conte...' L'unico veto è su Silvio Berlusconi: "Credo che Conte sia stato costretto a prendere una posizione ... Anche perché, come prima forza politica parlamentare, dobbiamo giocare un ruolo da protagonisti e ...

Adriana Volpe Ho pianto stato un pianto liberatorio Ecco perch Gossip News ... al netto di questo, il discorso che riguarda la defezione di Djokovic è ben più ampio,si tratta di Covid e vaccini. Da tempo infatti Nole ha scelto di non dichiarare il proprio...L'unico veto è su Silvio Berlusconi: "Credo che Conte siacostretto a prendere una posizione ... Anche, come prima forza politica parlamentare, dobbiamo giocare un ruolo da protagonisti e ...