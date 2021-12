Per l'esame di maturità si pensa al ritorno dello scritto d'Italiano in presenza (Di mercoledì 29 dicembre 2021) AGI - Una prova scritta d'Italiano di carattere nazionale, comune a tutti gli indirizzi di studio; una 'tesi di diploma', con argomento assegnato ai maturandi entro aprile e riconsegnata entro maggio; e un colloquio orale, strutturato in più fasi. È questa una delle ipotesi al vaglio del ministero dell'Istruzione per la maturità 2022, tappa cruciale per 500mila studenti. Al ministero si sta lavorando a un dossier che comprende anche questa ipotesi ma, dal momento che l'esame è regolato da una legge, servirà comunque un'ordinanza. La legge di Bilancio prevede il potere di ordinanza da parte del ministro ma l'atto formale arriverà solo a gennaio dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale e sentite le commissioni, passando quindi anche dal Parlamento. L'esame di maturità con lo ... Leggi su agi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) AGI - Una prova scritta d'di carattere nazionale, comune a tutti gli indirizzi di studio; una 'tesi di diploma', con argomento assegnato ai maturandi entro aprile e riconsegnata entro maggio; e un colloquio orale, strutturato in più fasi. È questa una delle ipotesi al vaglio del ministero dell'Istruzione per la2022, tappa cruciale per 500mila studenti. Al ministero si sta lavorando a un dossier che comprende anche questa ipotesi ma, dal momento che l'è regolato da una legge, servirà comunque un'ordinanza. La legge di Bilancio prevede il potere di ordinanza da parte del ministro ma l'atto formale arriverà solo a gennaio dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale e sentite le commissioni, passando quindi anche dal Parlamento. L'dicon lo ...

