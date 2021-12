“Per fermare gli sbarchi ci vuole un commissario speciale”: parla l’ammiraglio De Felice (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic – “Basta sbarchi di clandestini, il governo nomini un commissario speciale, con esperienza militare, diplomatica in Africa, di conoscenza della Sicilia e del Sud dell’Italia”: così l’ammiraglio (ris) Nicola De Felice. Esperto di sicurezza nazionale e nemico giurato delle navi Ong che ci riempiono di clandestini, De Felice ci spiega quale potrebbe essere la soluzione: un commissario ad hoc, “nominato per realizzare l’obiettivo di sconfiggere la tratta degli esseri umani”. Ammiraglio, l’inverno non ferma gli sbarchi… “I mille clandestini delle navi Ong norvegese Geo Barents e tedesca Sea Watch 3 sbarcano in pieno inverno in Sicilia. Dall’inizio del 2021, sono sbarcati 67.490 illegali, il doppio rispetto al 2020 e sei volte il 2019. In ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic – “Bastadi clandestini, il governo nomini un, con esperienza militare, diplomatica in Africa, di conoscenza della Sicilia e del Sud dell’Italia”: così(ris) Nicola De. Esperto di sicurezza nazionale e nemico giurato delle navi Ong che ci riempiono di clandestini, Deci spiega quale potrebbe essere la soluzione: unad hoc, “nominato per realizzare l’obiettivo di sconfiggere la tratta degli esseri umani”. Ammiraglio, l’inverno non ferma gli… “I mille clandestini delle navi Ong norvegese Geo Barents e tedesca Sea Watch 3 sbarcano in pieno inverno in Sicilia. Dall’inizio del 2021, sono sbarcati 67.490 illegali, il doppio rispetto al 2020 e sei volte il 2019. In ...

