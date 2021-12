“Per-fe-cion”, Alice Campello fa volare la fantasia: abbronzatissima sfoggia un fisico da leonessa, FOTO incandescente (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La fashion blogger ha dato in pasto ai fan un nuovo scatto bollente di lei in bikini seduta in spiaggia mentre assapora il caldo di Dubai. Solo pochi giorni fa la bellissima mestrina classe 1995 aveva condiviso con la sua community social di 2,7 milioni di fan uno scatto superbo che la ritraeva insieme al L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La fashion blogger ha dato in pasto ai fan un nuovo scatto bollente di lei in bikini seduta in spiaggia mentre assapora il caldo di Dubai. Solo pochi giorni fa la bellissima mestrina classe 1995 aveva condiviso con la sua community social di 2,7 milioni di fan uno scatto superbo che la ritraeva insieme al L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

lugdeo : @LolaLo1974 La Per Di Cion - 1italiano1 : Fiera tecnologica Ces avanti nonostante defezioni per Omicron. Organizzatori, con meno persone più distanziamento,… - ansa_tecnologia : Fiera tecnologica Ces avanti nonostante defezioni per Omicron. Organizzatori, con meno persone più distanziamento,… - nada_ukrainka : E CRIMINI NWO HANNO CAPITO FINALMENTE CHE RIMASTI CION CASSE VUOTI E STA ARRIVANDO CAOS E MORTE SUO DA POPOLI ARABB… -