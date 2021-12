Pedigree e altri romanzi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nel mio romanzo tutto è vero anche se nulla è esatto”, scrive Simenon nella prefazione di Pedigree, il suo romanzo più intimo e segreto, un’autobiografia romanzata in cui racconta al figlio – utilizzando un nome fittizio e scrivendo in terza persona – della sua infanzia e insieme della storia di una numerosa famiglia di umili origini. Pedigree è anche il racconto che sta al cuore di questa raccolta di dieci romanzi dello scrittore belga, pubblicata per la prima volta da Gallimard nel 2009 e ora riproposta da Adelphi nella splendida collana “La nave Argo”. I protagonisti dei romanzi scelti – La finestra di fronte, I tre delitti dei miei amici, Malepin, La verità su Bébé Donge, Mi ricordo, I complici, Gli altri, La camera azzurra e Lettera a mia madre – incarnano variazioni su temi cari alla poetica di ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nel mio romanzo tutto è vero anche se nulla è esatto”, scrive Simenon nella prefazione di, il suo romanzo più intimo e segreto, un’autobiografia romanzata in cui racconta al figlio – utilizzando un nome fittizio e scrivendo in terza persona – della sua infanzia e insieme della storia di una numerosa famiglia di umili origini.è anche il racconto che sta al cuore di questa raccolta di diecidello scrittore belga, pubblicata per la prima volta da Gallimard nel 2009 e ora riproposta da Adelphi nella splendida collana “La nave Argo”. I protagonisti deiscelti – La finestra di fronte, I tre delitti dei miei amici, Malepin, La verità su Bébé Donge, Mi ricordo, I complici, Gli, La camera azzurra e Lettera a mia madre – incarnano variazioni su temi cari alla poetica di ...

