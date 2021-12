Patrizia Pellegrino fa calare il gelo su Milly Carlucci: "Mi ha sempre snobbata" (Di mercoledì 29 dicembre 2021) In una recente intervista a Marida Caterini, Patrizia Pellegrino ha potuto raccontare nel dettaglio la sua recente esperienza televisiva. L'attrice di teatro ha recentemente lasciato la casa del Grande Fratello Vip, eliminato durante la 25esima puntata del reality di Canale 5. Durante un'intervista, Pellegrino ha parlato dettagliatamente dei suoi rapporti in casa, soprattutto quelli più complicati e dolorosi. Patrizia Pellegrino, infatti, ha avuto una parola "buona" (si fa per dire) per tutti. La Pellegrino ha dedicato le sue parole più aspre a Katia Ricciarelli, con la quale non è mai riuscita a instaurare un buon rapporto. Ma non è certo la fine. Patrizia Pellgerino ha parlato anche degli altri inquilini della casa, che in molti casi sono stati descritti come veri e ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 29 dicembre 2021) In una recente intervista a Marida Caterini,ha potuto raccontare nel dettaglio la sua recente esperienza televisiva. L'attrice di teatro ha recentemente lasciato la casa del Grande Fratello Vip, eliminato durante la 25esima puntata del reality di Canale 5. Durante un'intervista,ha parlato dettagliatamente dei suoi rapporti in casa, soprattutto quelli più complicati e dolorosi., infatti, ha avuto una parola "buona" (si fa per dire) per tutti. Laha dedicato le sue parole più aspre a Katia Ricciarelli, con la quale non è mai riuscita a instaurare un buon rapporto. Ma non è certo la fine.Pellgerino ha parlato anche degli altri inquilini della casa, che in molti casi sono stati descritti come veri e ...

Advertising

GarziaFlaminia : RT @buono95126590: PATRIZIA PELLEGRINO CHE HA DONATO 50 EURO PER L AEREO DI MIRIANA ???? #GFVIP - buono95126590 : PATRIZIA PELLEGRINO CHE HA DONATO 50 EURO PER L AEREO DI MIRIANA ???? #GFVIP - vivosurealtime : PATRIZIA PELLEGRINO, TI AMO #GFVIP - santanaslam : Patrizia Pellegrino é genuinamente un golden retriever - notpcorrectxx : Non Patrizia Pellegrino che dona per l’aereo di Miriana ???????? #gfvip -