Patrizia Pellegrino al veleno contro Milly Carlucci | “Non mi vuole a Ballando però …”

(Di mercoledì 29 dicembre 2021)ha rilasciato un’intervista a Marida Caterini in cui ha raccontato che a lei piacerebbe tantissimo partecipare acon le stelle ma ha anche detto chenon l’ha mai voluta. Vediamo cosa ha dettolae la sua esperienza dentro la casa del Grande fratello vipha raccontato molto della sua ultima esperienza nella casa del grande fratello vip durante la quale è stata eliminata alla 25a puntata. La, che non è stata molto serena nella casa soprattutto per i malumori con Katia Ricciarelli, ha svelato che alcuni concorrenti sono dei veri e propri organizzatori di strategie ...

In una recente intervista concessa a Marida Caterini,ha avuto modo di parlare delle sue esperienze televisive, precedenti all'attuale sesta edizione del Grande Fratello Vip . L'attrice è da poco uscita dalla Casa di Cinecittà e, nel ...GF Vip: 'Alex Belli ha fatto delle cose incomprensibili', parlauna ex concorrente del GF Vip 6, ha concesso un'intervista al sito maridacaterini.it. Ancora una volta l'attrice ha criticato l'atteggiamento che Alex Belli, ha ...Patrizia Pellegrino ha rilasciato un’intervista a Marida Caterini in cui ha raccontato che a lei piacerebbe tantissimo partecipare a Ballando con le stelle ma ha anche detto che Milly Carlucci non l’h ...Non mi ha mai considerato perché ho fatto L'Isola e il Grande Fratello Vip, quindi mi sto allontanando sempre più da lei L'attrice di teatro ha recentemente lasciato la casa del Grande Fratello Vip, e ...